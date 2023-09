O rei Carlos III e a rainha Camilla não quiseram perder mais uma edição dos jogos tradicionais The Braemar Gathering 2023, que todos os anos acontecem na pequena vila de Braemar, perto do Castelo de Balmoral, na Escócia.

Para a ocasião, a monarca elegeu um visual encantador com um toque de tradição. Camilla brilhou com um fato verde conjugado com um chapéu que se destacou pela pena que o enfeitava.

Veja os pormenores deste visual na galeria.

Leia Também: Rei Carlos III tem ataque de riso com a rainha Camilla e princesa Ana