Sérgio Rossi apresentou uma queixa de violência doméstica contra a ex-namorada. Por sua vez, a antiga companheira do artista também apresentou queixa contra o cantor, como foi comentado no 'Dois às 10', da TVI, esta quinta-feira, dia 1 de agosto.

Sérgio Rossi e Ana Rita - que fazia parte do clube de fãs do cantor - namoraram durante quatro anos. No dia 11 de julho, o artista confirmou o fim da relação. Agora sabe-se que apresentaram queixa um contra o outro por violência doméstica.

A queixa de Ana Rita foi apresentada no dia 7 do mês passado de julho e a queixa de Sérgio Rossi surgiu dois dias depois, relatou a repórter do programa das manhãs da TVI.

O agente do cantor falou no 'Dois às 10' e partilhou que "esta notícia apanhou todos de surpresa". "O Sérgio já fez queixa crime contra a [ex-]namorada. O que aconteceu é que o Sérgio desde há pouco tempo, junho/julho, tem vindo a ser agredido, alegadamente, pela Ana. As provas estão todas documentadas em várias fotografias", acrescentou.

"Suportou até ao último momento. À quarta agressão, o Sérgio teve que agarrar na senhora pelo braço e dizer 'basta'. Pelo que sei, o Sérgio foi agredido quatro vezes e à quarta teve que se defender. E como é que se defende de uma pessoa? Agarra-se no braço para evitar que faça mais violência sobre ele", continuou, realçando que o cantor terá sido vítima de "agressões físicas e verbais".

O agente do artista explicou ainda que Sérgio Rossi só apresentou queixa depois da ex-namorada "porque não queria fazer queixa". "Preferia suportar toda a alegada violência do que estar a fazer uma queixa. Ele viu-se obrigado a isso e porque foi aconselhado também", disse.

O cantor terá ido a um hospital em Espanha e o agente refere: "O Sérgio é uma figura pública, imaginem se ele fosse a um hospital a nível nacional... Primeiro tinha de dar conhecimento às autoridades, segundo: a imprensa iria logo saber. Portanto, a preocupação do Sérgio foi defender-se a ele próprio e a todas as pessoas envolvidas. Daí ele ter ido à Espanha e não ter saído na imprensa. Aliás, nem sei como é que isto saiu na imprensa, não foi da parte do Sérgio, seguramente. [...] O Sérgio nunca quis que isto viesse a público".

O agente confirmou também as recentes notícias de que o cantor, recentemente, sentiu-se mal e "ia desmaiando em palco devido à carga física e psicológica" que está a sentir. Veja aqui a entrevista completa do agente ao 'Dois às 10'.

Leia Também: Após acidente, Sérgio Rossi continua a subir ao palco. "Não devia"