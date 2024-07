Apesar de ainda estar a recuperar do acidente que sofreu nas gravações de 'Parece Impossível', Sérgio Rossi continua a subir ao palco. De recordar que o artista ficou com "três costelas fraturadas e o pulmão perfurado".

Ainda na sexta-feira, o cantor esteve a atuar na Granja e destacou imagens deste momento na sua página de Instagram, confessando que não deveria estar a trabalhar mas não quis parar.

"E ontem [26 de julho] na Granja estremeceu o chão com tantas emoções no ar. Sim estou a fazer os concertos e não devia, mas são vocês aí desse lado que me trazem o sorriso e o alento à minha vida nos momentos mais complicados. Assim sendo, e enquanto aguentar, cantarei até que a voz me doa", disse o cantor.

Sérgio Rossi atuou na noite de sábado, dia 27 de julho, em Paços de Ferreira, no domingo subiu ao palco em Viseu e esta segunda-feira vai estar em Salvaterra de Magos.

