Sérgio Rossi sofreu recentemente um acidente e destacou os ferimentos numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 26 de julho.

"Com três costelas fraturadas e o pulmão perfurado em 6mm após um acidente, as ordens médicas seriam parar duas a quatro semanas no mínimo", começou por escrever o cantor.

"Neste momento estou outra vez a caminho de mais uma TAC para ver se o meu sistema respiratório me permite continuar a cantar. Ontem foi assim no Monte da Caparica, hoje é dia de concerto na Granja, Vialonga", acrescentou.

"Muito grato a todos pelo amor que me dão e por trazerem o brilho aos meus olhos concerto após concerto. Sem palavras para exprimir a gratidão que vos tenho. Até já", rematou.

Segundo o Correio da Manhã, o cantor sofreu um acidente durante as gravações do novo programa da SIC, 'Parece Impossível', que vai chegar ao canal em breve e é apresentado por João Manzarra e Inês Aires Pereira.

