A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, juntou-se às muitas caras conhecidas que rapidamente prestaram uma homenagem a Tina Turner nas redes sociais.

O mundo artístico perdeu uma das grandes vozes esta quarta-feira, dia 24 de maio, e os tributos não param de chegar.

"Será sempre eterna. A dona do rock e das pernas de ouro. Que vá em paz, pois deixou uma marca na música mundial. Diva", escreveu Katia Aveiro numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram e onde destaca um dos temas de sucesso de Tina Turner, 'The Best'.



© Instagram

