O mundo artístico perdeu uma das grandes vozes. Tina Turner morreu aos 83 anos, vítima de doença prolongada. Nasceu no estado norte-americano do Tennessee, mas atualmente vivia na Suíça.

Uma carreira de largos anos e com muitas conquistas que faz com que hoje seja recordada carinhosamente por muito no mundo inteiro.

Conquistou 12 Grammys, foi eleita juntamente com ex-marido Ike para o 'Rock and Roll Hall of Fame' em 1991 e três décadas depois sozinha, em 2021.

Apesar de ter iniciado o percurso ao lado do ex-marido, Ike, Tina Turner conseguiu ultrapassar o fim de uma casamento 'terrível' e somou muitas outras conquistas a solo.

Num momento em que nos despedimos da superestrela, reunimos na galeria algumas imagens de destaque.

