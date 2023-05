Se há figuras verdadeiramente marcantes em todo o mundo, Tina Turner é, sem dúvida alguma, uma delas. A cantora morreu esta quarta-feira, 24 de maio, aos 83 anos, e a notícia fez parar o mundo.

À rainha do Rock'n Roll foram dedicadas, como seria de esperar, várias primeiras páginas de jornais. O New York Post e o The Washington Post, dos Estados Unidos da América, assinalam a morte da cantora referindo que a sua história de "luta e renascimento" continuam a ser uma inspiração.

O El País, de Espanha, sublinha que a artista "superou todos os obstáculos para se converter um ícone do Rock'n Roll" e o La Vangardia, também do 'país vizinho', diz que a "cantora de grande vitalidade" era um "terramoto no palco".

O Reino Unido deu igual destaque a esta triste notícia. Daily Star, The Sun, Daily Mirror, The Times e The Guardian, todos eles entregaram a primeira página de hoje a Tina Turner, sublinhando a frase "simplesmente, a melhor", que também dá nome a um dos maiores êxitos de Tina Turner.

Por cá, também Público, Diário de Notícias e Jornal de Notícias dedicaram grande parte das capas a uma das maiores vozes que o mundo já ouviu.

Confira na galeria as primeiras páginas mencionadas.

Sublinhe-se que Tina Turner morreu ontem, quarta-feira, aos 83 anos de doença prolongada. "Tina Turner, a 'rainha do Rock'n Roll' morreu pacificamente hoje [24 de maio], aos 83 anos, após uma longa doença em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça", revelou o seu representante em comunicado citado pelo canal de televisão Sky News.

"Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo", acrescentou.

