A última aparição pública de Tina Turner foi no mínimo marcante. A icónica cantora, que morreu esta quarta-feira, 24 de maio, aos 83 anos de idade, surgiu pela última vez em público em 2019, a propósito da estreia do musical 'Tina: The Tina Turner Musical', no Lunt-Fontanne Theatre, em Nova Iorque.

"Este musical é a minha vida, é como se o veneno se tornasse a cura", disse à época a cantora ao público numa aparição surpresa ao lado de Oprah Winfrey e Tiffany Haddish.

"Nunca me sentirei mais feliz do que agora", completou.

'Tina' retrata a caminhada da artista, desde as origens humildes em Nutbush, Tennessee, até à sua transformação num ícone que desafiou preconceitos relacionados com raça, idade e género.

Já a última fotografia que a artista partilhou no Instagram foi em março de 2021 para promover o documentário 'Tina', na HBO.

Leia Também: "Icónica. Linda. Brilhante". Celebridades prestam homenagem a Tina Turner