Tina Turner morreu a 24 de maio de 2023 aos 83 anos, faz este sábado precisamente dois anos.

A chamada 'rainha do rock n' roll', autora de músicas como 'What's Love Got to Do with It', 'The Best' e 'We Don't Need Another Hero', começou a sua carreira no final dos anos 1960 em conjunto com o marido, Ike Turner, e só em 1980 se lançou numa carreira a solo.

Tina conseguiu conquistar oito prémios Grammy e vendeu mais de 100 milhões de discos em toda a sua carreira. Morreu de "doença prolongada", na sua casa na Suíça.

