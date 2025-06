Morreu John Reid, músico, produtor e autor. Tinha 61 anos e, segundo a imprensa internacional, partiu de forma inesperada.

John Reid escreveu ao lado de Jorgen Elofsson o icónico tema 'A Moment Like This', interpretado por Kelly Clarkson e Leona Lewis.

A cantora Mary Kiani, que foi noiva de John durante nove anos, disse nas redes sociais: "Acabei de saber esta manhã que o meu primeiro amor, John Reid, morreu repentinamente".

A esta seguiram-se muitas outras homenagens de amigos, colegas músicos e fãs.

Da carreira de sucesso do músico, nascido em Glasgow, consta ainda o tema de sucesso 'When the Heartache Is Over', de Tina Turner.

