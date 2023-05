Tina Turner, uma das artistas mais icónicas da década de '80, morreu. O falecimento da 'rainha do rock n' roll', de 82 anos, foi comunicado pelo agente da artista esta quarta-feira, 24 de maio.

Entretanto, a cantora já foi homenageada por algumas personalidades portuguesas no Instagram.

Partilhando capas dos seus discos, Cristina Ferreira escreveu na legenda de uma publicação no Instagram: "Tina".

Por seu turno, Iva Domingues deixou a seguinte mensagem: "A tua música viverá para sempre".

O ator Sérgio Praia partilhou um retrato da artista.

"Acima de tudo, absoluto respeito e genuína admiração. Por tudo o que teve de enfrentar, o tanto que teve de lutar, na vida e na profissão, até se tornar a rainha disto tudo. Mulherão, simply the best assenta-lhe mesmo bem. Ficam as canções, e fica o exemplo. Grande Tina Turner. Eterna Tina", notou ainda Pedro Ribeiro, diretor da rádio Comercial.

"Vai em paz nas asas dos anjos", referiu Noémia Costa.

"Simply the best", assinalou Joaquim Monchique.

(Notícia em atualização)