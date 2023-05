Morreu Tina Turner. Tinha 83 anos. A notícia foi confirmada pelo agente da artista norte-americana através de um comunicado, conforme avança a Sky News.

"Tina Turner, a 'rainha do Rock'n Roll', morreu hoje, pacificamente, aos 83 anos, vítima de doença prolongada, na sua casa em Küsnacht, Zurique, Suíça. O mundo perdeu uma lenda da música e um exemplo", lê-se no mesmo.

Até ao momento não foram dados mais pormenores sobre as causas da morte da icónica cantora de sucessos como 'Proud Mary', 'The Best', 'What's Love Got to Do with It' e 'We Don't Need Another Hero (Thunderdome)'.