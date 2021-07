Esperava-se que o encontro entre os príncipes William e Harry na inauguração da estátua em memória da princesa Diana, que aconteceu esta quinta-feira, fosse uma oportunidade para os irmãos resolverem as divergências que os têm afastado. Contudo, a reconciliação parece ser uma realidade cada vez mais distante.

William e Harry apareceram sorridentes lado a lado, mas a verdade é que os últimos meses têm-nos colocado de costas voltadas, sobretudo depois da polémica entrevista de Harry a Oprah Winfrey.

Ainda que os amigos e familiares tenham esperança que os dois possam recuperar a relação cúmplice que outrora tiveram, fontes do jornal Mirror revelaram que será "quase impossível" que o príncipe William volte a "confiar" no irmão.

Recorde-se que na entrevista a Oprah, Harry e Meghan Markle acusaram a família real britânica de racismo e negligência relativamente à saúde mental da antiga atriz. As declarações intensificaram as más relações entre o casal e os restantes membros da realeza, em especial com o príncipe William e com o príncipe Carlos, pai de Harry.

