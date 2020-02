Cristina Ferreira revelou no final d'O Programa da Cristina' desta sexta-feira que na próxima semana vai estar ausente. Informação que deixou a dúvida no ar: Quem a vai substituir nas suas férias?

Desde que começou a conduzir as manhãs da SIC, em janeiro do ano passado, que a apresentadora era substituída por Cláudio Ramos. Na próxima semana, será a primeira vez que vai estar de férias desde que o antigo 'vizinho' se mudou para a TVI.

"Aqui a dona da casa vai só tirar dois dias, mas faça-me um favor. Quem chegar, receba de coração porque o meu fica cá", afirmou, dirigindo-se aos telespetadores.

