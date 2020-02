O primeiro dia em que começam os festejos de Carnaval não poderia deixar de ser assinalado no 'Programa da Cristina'. Foi este o pensamento que levou a equipa que diariamente trabalha com a apresentadora no programa de sucesso das manhãs da SIC a pregar-lhe uma divertida partida de Carnaval.

Sem que Cristina soubesse, todos os homens da equipa surgiram vestidos de mulher. Desde os elementos da produção até aos cameraman's, ninguém ficou de fora.

Depois de quase chorar a rir, a apresentadora juntou todos os que a surpreenderam numa foto de grupo.

Ora veja:

