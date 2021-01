Já foram muitas as reações destacadas nas redes sociais devido ao novo confinamento, isto por causa da decisão do Governo em manter abertas algumas atividades como as cerimónias religiosas.

Catarina Siqueira também não ficou calada e fez questão de recorrer ao Instagram para se manifestar contra as exceções nas novas medidas adotadas a partir das 00h do dia 15 de janeiro.

"Uma língua de fora (só para não fazer um belo manguito) às 52 excepções inseridas nas regras do confinamento. Sejam coerentes meus senhores. Fechemos tudo sim, porque é necessário. Mas então fechemos tudo. Não existem 52 excepções plausíveis de admitir. Bens essenciais consideram-se aqueles necessários para o ser humano SOBREVIVER", começou por escrever a atriz.

"Citando uma frase muito sábia da minha querida amiga Xica: 'rezem em casa que Deus ouve na mesma'. Hoje fazemos o nosso último espetáculo antes de nos fecharem a porta por um mês. O telefone não pára", rematou.

