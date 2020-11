Bárbara Bandeira fez um vídeo para as stories da sua conta de Instagram de forma a chamar a atenção para um problema que decorre nas redes sociais: a partilha de vídeos íntimos de mulheres em grupos de WhatsApp.

"Não sei se vocês conhecem um movimento chamado 'Não Partilhes', devido aos prints e às provas que começaram a surgir acerca da existência de grupos de WhatsApp e outras redes sociais utilizadas para compartilhar fotos e vídeos e íntimos de mulheres que certamente os enviaram para alguém, mas não para grupos de 600, 700, 800 pessoas", começa por explicar.

"Acho que não preciso de explicar o tão mau que é compartilhar ou estar em grupos que compartilham este tipo de conteúdos", sublinha.

Entretanto, faz um pedido: "Se vocês são meus seguidores e estão neste tipo de grupos, vou pedir para que me deixem de seguir. Vou pedir para que não façam parte da minha vida. É um comportamento com que eu não me identifico e o qual repudio".

Por fim, deixou uma mensagem escrita:

© Instagram/Bárbara Bandeira

