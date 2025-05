A companheira de Cristiano Ronaldo publicou no Instagram um 'print' de uma conversa no WhatsApp, mas sem revelar com quem.

Georgina Rodríguez decidiu fazer uma partilha mais 'pessoal' com os seguidores da sua página de Instagram, esta sexta-feira, dia 23 de maio. A companheira de Cristiano Ronaldo mostrou um 'print' de uma conversa com alguém no WhatsApp - mas sem revelar quem - onde falaram de pessoas competitivas. "Dá-me riso as pessoas competitivas", pode ler-se na mensagem que Georgina Rodríguez recebeu, tendo respondido: "Sim, a mim também." E a restante conversa foi precisamente troca de 'risos'. Veja na imagem abaixo. © Instagram_georginagio