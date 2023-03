Teresa Guilherme foi a convidada de hoje, 1 de março, do espaço 'As Três da Manhã'. Durante a rubrica 'Desculpa, mas vais ter de perguntar' foram feitas as perguntas mais inusitadas à apresentadora, que respondeu a todas elas sem 'papas na língua'.

"Há dias foste ao programa da Júlia Pinheiro e fizeram as pazes. O que é que vos fez esquecer que não gostam uma da outra? Foi o facto de gostarem ainda menos da Cristina Ferreira e, por isso, quererem derrotar a TVI?", questionou-se.

"Claro que era para derrotar a TVI e claro que derrotamos a TVI", afirmou Teresa.

"Preferia não fazer mais televisão para o resto da vida ou ser comentadora num 'Big Brother' e ter de concordar sempre com a apresentadora se não acontecia-lhe o mesmo que aconteceu à 'Pipoca Mais Doce'", foi outra das questões

"Acho que a 'Pipoca' está maravilhosa", disse Teresa, entre risos.

Posteriormente, esclareceu: "Isso é impossível. Mesmo que eu quisesse não conseguia concordar sempre com ninguém, não com a Cristina e não com a pessoa que sabe menos do género do que eu, estou a falar de reality shows. Também não é muito difícil... porque por este andar ficarei para o resto da minha vida, se ela continuar por lá, sem fazer televisão", atirou.

Na mesma rubrica, Teresa negou as notícias que davam conta que iria trabalhar ao lado de Rui Oliveira, marido de Manuel Luís Goucha, num programa da CMTV. "Falei com a Maya e ela disse que gostava muito. Disse-lhe que se precisasse de uma comentadora que eu de vez em quando ia lá", esclareceu.

