Depois de ontem, dia 27 de fevereiro, Júlia Pinheiro ter tido uma difícil conversa com Teresa Guilherme, a apresentadora confessou no Instagram sentir-se "leve".

"Estou de sobrancelha franzida por acaso. Hoje estou leve, leve", escreveu Júlia na legenda de uma fotografia tirada nos estúdios do programa das tardes da SIC.

Importa lembrar que Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme não se falavam há vários anos, isto depois de algumas declarações polémicas da 'rainha dos reality shows' sobre a sua qualidade enquanto apresentadora.

"Quando dizias com essa convicção que eras a melhor de todas [as apresentadoras], não sentias que quando fazias isso dirigido a mim que me podias magoar?", questionou Júlia nessa mais recente conversa, obtendo a seguinte resposta por parte de Teresa: "Talvez, mas nunca pensei nisso. Ou seja, a minha intenção não era magoar-te, era fazer ali uma declaração de que era muito capaz e de que era a melhor pessoa para encarnar aquele papel, fosse ele qual fosse".

