Foi transmitida na tarde desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, uma conversa que Júlia Pinheiro teve com Teresa Guilherme. A comunicadora, que chegou a ser intitulada como a 'rainha dos reality show', lembrou a sua infância marcada pela rigidez da mãe e avó paterna, que contrastava com o lado descontraído do pai, que por muitos anos esteve ausente.

"A minha mãe era muito rigorosa", notou, afirmando que as lições que lhe eram passadas é que tinha que aproveitar o tempo para trabalhar, porque o dinheiro poderia faltar.

Uma vez que a sua única função à época era estudar, Teresa fazia de tudo para ter as melhores notas.

"Achava que a minha parte naquela família era dar o menos trabalho possível, não dar preocupações e aproveitar o tempo em que havia dinheiro", confessa.

As revelações não se ficaram por aqui. "O sonho da minha mãe era que eu fosse trabalhar para o Banco de Portugal, porque achava que era a coisa mais segura".

Entretanto, a convidada disse algo que deixou em choque Júlia: "A minha mãe dizia 'filha, tu és vistosa, mas realmente não és bonita', quando eu tinha para aí 12/13 anos".