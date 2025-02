'A mais velha profissão do mundo' estreia já no próximo dia 19 de fevereiro no Teatro Armando Cortês, em Lisboa.

Esta peça de teatro conta com a participação de Júlia Pinheiro, Helena Isabel, Paula Guedes, Paula Mora, Valerie Bradell e Heitor Lourenço, e relata a vida de cinco prostitutas.

A apresentadora da SIC será 'Madame' neste projeto. Em conversa com João Baião no 'Casa Feliz' esta quarta-feira, Júlia falou sobre o quão desafiante tem sido sair da zona de conforto.

"Mete muito medo, mas estou muito bem acompanhada. Gostei muito, é outra dimensão, é outra forma de comunicar, outra forma de estar, implica esforço e adaptação. [...] Acho que tem corrido bem".

Veja aqui a entrevista.

Leia Também: Teresa Guilherme: "Ela dizia que eu era vistosa, mas que não era bonita"