Júlia Pinheiro abraça um novo papel na sua vida profissional, o de atriz. A peça 'A Mais Velha Profissão' estreia esta quarta-feira, 19 de fevereiro, no teatro Armando Cortez e, nas redes sociais, a apresentadora da SIC partilhou o seu estado de espírito horas antes do arranque do projeto.

"Faltam poucas horas para me transformar nesta mulher. A Madame da 'Mais velha profissão' é dura, por vezes implacável, mas também humana e carinhosa. Costumo dizer no meu programa diário que não existem vidas banais. Também neste espetáculo não existem mulheres banais".

Júlia revelou que conta com o apoio do filho mais velho, Rui Maria, ao qual apelida de "mentor teatral".

"Hoje terei amigos na plateia. E também no palco. O nosso coletivo de atores é uma muralha de carinho, encorajamento e cuidado. Que se faça a Magia. O palco é um lugar sagrado", referiu.

Helena Isabel, Paula Guedes, Paula Mora, Valerie Bradell e Heitor Lourenço também fazem parte do elenco da peça que relata a vida de cinco prostitutas.