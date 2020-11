Será que o coração de Scott Disick já está novamente preenchido? O 'ex' de Kourtney Kardashian e Sofia Richie voltou a estar com Amelia Hamlin. Ambos foram jantar fora, na noite de sábado, uma semana depois de ter começado a circular os rumores do alegado romance entre ambos.

As especulações surgiram com a festa de aniversário de Kendall Jenner, na semana passada, quando Scott e Amelia chegaram juntos ao evento.

Agora, Disick, de 37 anos, e Hamlin, de 19, publicaram nas stories do Instagram imagens que destacavam o jantar no restaurante Tre Lune, em Montecito, Califórnia.

“Jantar em família”, disse Hamlin, que é a filha mais nova de Lisa Rinna e Harry Hamlin.

Mas não estiveram sozinhos. De acordo com o Page Six, Marie Lou Bartoli, estilista e amiga de Hamlin, e que também é amiga de Disick, juntou-se à dupla para jantar.

