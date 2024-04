Sarah Ferguson recorreu ao Instagram, este domingo, dia 7 de abril, para deixar uma mensagem de força e esperança a quem a acompanha. Para além disso, a duquesa partilhou alguns conselhos intimamente ligados ao seu recente diagnóstico de cancro da pele.

"Hoje, no Dia Mundial da Saúde, gostaria de recordar a todos os que estão a ler isto que devem informar-se sobre si próprios. Verifiquem o vosso estado de espírito e o vosso corpo. Vá ao seu exame de saúde de rotina. Dê aquele passeio. Leia um livro. O seu corpo e a sua mente são uma prioridade. Certifique-se de que lhes mostra amor", escreveu Sarah, na legenda de uma fotografia sua de sorriso no rosto.

A ex-mulher do príncipe André, vale recordar, havia vencido um cancro da mama pouco tempo antes de ser diagnosticada com cancro da pele. O anúncio desta nova doença foi feito pela própria no início deste ano, antes de Carlos III e Kate Middleton terem revelado que também eles têm cancro.

