Sara Sampaio continua a dar passos largos na sua carreira internacional e as redes sociais são o reflexo disso. A modelo portuense acaba de atingir os 8 milhões de seguidores no Instagram, marco que não deixou passar despercebido.

Esta quarta-feira, partilhou um vídeo no qual surge na praia a escrever "8 M" no areal. "Obrigada por virem comigo nesta jornada", escreveu na legenda das imagens.

Aos 30 anos, Sara Sampaio é um dos mais populares rostos portugueses no mundo, com uma carreira ímpar no universo da moda, nomeadamente enquanto Anjo da Victoria's Secret.

