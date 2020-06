Voltou a ser exibida a novela 'Espírito Indomável', desta vez em formato de série. Todas as noites, nos serões da TVI, os espectadores podem recordar o projeto que estreou há uma década e que contava com a participação do ator Pedro Lima.

O artista, que perdeu a vida este sábado, dava vida ao trabalhador do campo Tristão e fazia par romântico com Sara Prata. E foi com esta participação de ambos que a atriz o homenageou, frisando que a novela criou um laço entre ambos que perdurou durante estes 10 anos.

"Frágil... é assim que a vida nos parece, quando nos leva alguém abruptamente... e assim fico, sem conseguir dizer nada. Mas sei que sempre te disse a ti, como tu a mim, o quanto gostava de ti e te via como um exemplo. Hoje estamos no ar com o trabalho que até hoje nos uniu pelo carinho e admiração um pelo outro. Era tão fácil confiar em ti, era dar-te a mão e seguir com a certeza que seria sempre o melhor para ambos. Podia também esperar aquele teu olhar desafiador que só quem partilhou o palco contigo sabe como tornava difícil segurar o riso. Nunca deixei de to dizer, disse todas as vezes que estivemos juntos ou que falava de ti, e é isso que digo de novo hoje: Gosto muito de ti, e vou sempre ouvir o teu 'Love You miúda'. Obrigada amigo. Agora vou tentar compreender um pouco desta fragilidade chamada vida... Querido Pedro", foram as palavras da atriz.

