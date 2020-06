São centenas as figuras públicas que durante manhã deste sábado, dia 20, choraram a morte de Pedro Lima nas redes sociais.

O ator foi encontrado sem vida pelas 10h20 de hoje, na praia do Abano, em Cascais, neste dia em que se assinala internacionalmente aquela que era uma das suas grandes paixões além da representação, o surf.

O país ficou de luto e fizeram-se notar os mais comoventes tributos.

"Não sei o que dizer... não consigo acreditar. Estivemos juntos há pouco tempo... tantos sonhos, tantos projectos, uma família linda. Deixo um abraço forte para a Anna, para os filhos e para toda a família", lamentou Fátima Lopes.

Manuel Luís Goucha, por sua vez, abriu o coração para recordar uma passagem recente de Pedro Lima pelo programa 'Você na TV' e deixar uma palavra de carinho à família. "'Sou seu fã', era o que dizíamos sempre um ao outro, quando éramos juntos, como se fora um código entre pessoas que se querem. Querido Pedro como vou sentir falta dos teus comentários, quase diários e desse sorriso franco. Desculpa, não consigo melhor... Um beijo Ana e filhos amados".

Lourenço Ortigão, amigo do ator, referiu que ainda esta semana tinha contactado com o artista. "Difícil de acreditar... Ainda esta semana me ligaste e parecia estar tudo bem. Força Anna, João, Ema, Mia, Max e Clara. Descansa em paz amigo. Que choque".

"Oh querido Pedro. Não tenho palavras... Que grande tristeza. Vais fazer tanta falta, vais deixar muitas saudades, muitas mesmo", lamentou Jessica Athayde.

"SENHOR Pedro, o meu coração chora por ti. Guardarei, para sempre, a tua elegância no trato com os outros e a excelência profissional. Descansa em paz, meu querido", escreveu Carla Andrino.

Pedro Fernandes também se revelou profundamente abalado com a notícia: "Hoje perdi um amigo. É um dia muito triste. Esta maldita pandemia vinha adiando os nossos almoços há muito tempo e eu não podia adivinhar que seria para sempre. O Pedro era mesmo um dos bons, dos muito bons. Um abraço sentido a todos os amigos e família. Tenho muitas saudades tuas".

