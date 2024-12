A morte do ator brasileiro Ney Latorraca, na quinta-feira, 26 de dezembro, deixou colegas, amigos e fãs devastados.

O artista, de 80 anos, era uma figura muito querida por todos e aclamada na sua profissão. Miguel Falabella, amigo próximo do ator, fez questão de deixar a sua homenagem nas redes sociais.

Com uma foto dos dois, a rir à gargalhada, o artista escreveu: "Neyzinho, chegou a hora da despedida e, conforme havíamos conversado inúmeras vezes nas nossas voltas pela Lagoa, está a ser difícil chorar. Uma vida gargalhando ao seu lado passa diante de meus olhos e impede as lágrimas de correrem livremente."

"Você foi uma luz, um amigo querido, um ator extraordinário, um homem do teatro e um observador da vida com um olhar único e certeiro. Um grande obrigado por tanto e por tudo. Vou amar-te sempre. [...] Um dia, prometo, vou contar as nossas aventuras por esse mundo de Deus. Por enquanto, siga na direção da luz com tranquilidade. Eu vou cuidar da sua memória. Um beijo, amado meu!", escreveu Miguel.

Ney Latorraca morreu, no Rio de Janeiro, vítima de uma septicemia pulmonar, uma complicação devido ao cancro da próstata.

