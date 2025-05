Sara Norte voltou a criticar a postura de Marta, participante do 'Casados à Primeira Vista'. No programa 'Passadeira Vermelha', a atriz notou que Marta se considera "areia a mais" para César, com quem deu o nó, e que é demasiado influenciável.

"Até gostava dela, mas de facto começo a ficar muito farta desta senhora e das cosias dela", realça.

"Desde o primeiro dia que ela se acha muita areia para a camioneta do César, mas o que interessa não é o que está por fora, é o que está por dentro. Portanto, se ela não entende isso com a idade que tem, não sei quando é que vai entender...", nota.

Na visão da artista, o programa deveria proibir os participantes de contactarem o exterior: "Nem com o pai, nem com o filho, nem com o irmão, nem nada", completa.

