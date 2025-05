O casamento de Marta e César, no programa 'Casados à Primeira Vista', tem sido uma verdadeira "montanha russa", tal como referiram os especialistas da experiência da SIC.

Depois de um período de costas voltadas, eis que o casal voltou a reaproximar-se após conversarem e esclarecerem os mal entendidos.

"Tivemos uma fase menos boa, decidimos conversar e falar o que estava mal. Descobrimos que houve más interpretações - tanto minha como dela", notou César no programa deste domingo, 25.

Entretanto, Marta acabou por ser chamada à atenção por um dos especialistas. "Essa é uma característica da sua comunicação que pode enfraquecer muito o César, porque está o tempo todo a colocar nas suas palavras, a traduzir o que o César gostaria de dizer e, inclusive, pausar momentos de fala do César - isso já aconteceu aqui no sofá onde a Marta, com alguma superioridade, toca no César impedindo-o de continuar o discurso".

Num desabafo para as câmaras e em lágrimas, Marta notou: "Não sou superior a ninguém, antes pelo contrário, sou uma boa merda que aqui ando".

Veja aqui o momento.

