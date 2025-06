Sara Norte não ficou indiferente a um dos assuntos que marcou a atualidade na passada semana, nomeadamente, o anúncio anti-aborto patrocinado por Miguel Milhão, um dos donos da Prozis.

No programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, no qual é comentadora, a atriz, de 40 anos, revelou que chegou a fazer um "aborto ilegal", uma vez que na altura não era permitido por lei.

"Eu com 18 anos fiz um aborto ilegal em que estive a passar mal, quase a morrer, porque não era dada às mulheres a opção de escolherem. É a liberdade do corpo de uma mulher", notou, visivelmente indignada com a situação.

