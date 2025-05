Rafael Bailão recorreu nas últimas horas às redes sociais para comunicar que decidiu terminar a parceria com a marca Prozis.

O cantor e influenciador digital manifestou o seu desagrado perante o facto de Miguel Milhão, dono da Prozis, ter patrocinado um anúncio anti-aborto.

"Não vale a pena estarmos num barco quando não concordamos com as ideias do capitão. Após a transmissão de um anúncio anti-aborto, que a meu ver condiciona a liberdade de escolha das mulheres, encerro a minha parceria com a marca", referiu.

"Estamos a viver tempos perigosos e enquanto influenciador, o meu trabalho não é só entreter mas sim consciencializar", completou o antigo participante do reality show 'O Dilema'.



© Reprodução Instagram - Rafael Bailão

Leia Também: "Tive de abortar para não continuar no pesadelo que já era a minha vida"