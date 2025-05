Inês Gutierrez foi uma das personalidades que se manifestou sobre um dos temas do momento: o anúncio anti-aborto patrocinado por Miguel Milhão, dono da Prozis, e que está a ser transmitido em televisão.

"Sim, já trabalhei com a Prozis há imensos anos. Aliás, foi inclusive das primeiras marcas com quem trabalhei no digital. E na altura não sabia o que hoje sei", realçou a apresentadora numa partilha no Instagram.

"Não sabia, por exemplo, que o CEO da marca usaria a sua posição para desrespeitar um tema tão sério como o aborto. Não sabia que transformaria a liberdade de expressão numa desculpa para desrespeitar a liberdade dos outros. E não, não é uma 'opinião pessoal'", realça.

"É uma postura pública, consciente, repetida e profundamente violenta para muitas mulheres. Desde que soube, nunca mais voltei a trabalhar com a marca. E hoje faço questão de dizer isto aqui, porque ficar calada também é um tipo de escolha. E eu, como mulher, como mãe, como profissional, escolho estar do lado certo da história", completa.

© Instagram/Inês Gutierrez

