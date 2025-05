Jéssica Galhofas resolveu pronunciar-se publicamente a propósito do debate sobre a ilegalização do aborto, que passou a ser um dos temas do momento depois de ter passado a circular um anúncio anti-aborto, patrocinado por Miguel Milhão, dono da Prozis.

A antiga concorrente do 'Big Brother 2023' recordou a sua experiência, já que, ainda muito nova, fez um aborto por estar numa relação tóxica. Jéssica engravidou de gémeos, que eram fruto de um namoro marcado por violência física e psicológica.

"Abortar não tem de virar um crime, vocês não sabem as razões pelas quais cada mulher já teve de o fazer. Só posso falar por mim, que tive de o fazer para não continuar no sofrimento e pesadelo que já era a minha vida, porque não queria dar aquela vida aos meus futuros filhos, porque nenhuma mulher merece viver uma gravidez da maneira como estava sujeita a viver", disse.

Por fim, a jovem futebolista confessou estar arrependida da decisão, mas convicta de que o futuro lhe reservou o melhor.

"Escolham sempre o melhor para vocês, para a vossa vida e futuro, porque só vocês é que sabem da vossa felicidade. Eu já disse e volto a dizer, arrependo-me? Sim e só pelo simples facto de que tenho o sonho de ser mãe e não merecia metade do que passei com aquela pessoa. Agora sei e tenho a certeza de que, quando for mãe, vou ser a melhor do mundo, os meus filhos vão ter a vida que merecem e terei um homem que vai saber ser marido e pai.

Portanto, meninas, se não estiverem na melhor situação da vossa vida e sabem que a criança não vai ter a vida que merece, façam a melhor escolha para essa criança e para vocês", completou.



© Reprodução Instagram - Jéssica Galhofas