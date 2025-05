Sara Norte falou sobre o seu percurso pelo mundo da adição em mais um episódio de 'Passadeira Vermelha' e deu também a sua opinião de como os pais devem lidar com os filhos caso estes se debatam com o vício.

"Ao contrário de vocês [os restantes comentadores], eu experimentei tudo o que havia para experimentar. [...] Acho que ser pai ou mãe ou educar alguém é sempre um grande risco.

Há pais que nunca consumiram nada e que as crianças nunca foram educadas a ver consumos, e com famílias altamente estruturadas e, como se diz, no melhor pano cai a nódoa. Não há nenhuma fórmula, por mais que controles não vais estar 24 horas com o teu filho. É fazer o melhor que se pode, ter a consciência tranquila e estar lá para amparar a queda", referiu a atriz de 40 anos.

Em 2012, Sara Norte chegou a estar na prisão de Algeciras, em Espanha, durante 16 meses por tráfico de estupefacientes.

