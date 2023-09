Sara Barradas esteve à conversa com Hugo Mendes do 'Passadeira Vermelha' e falou do casamento com José Raposo, tendo contado que gostava de fazer uma viagem grande em casal.

A atriz destaca que ambos têm feito "escapadinhas mas, desde que a Lua [filha] nasceu, ainda não estiveram mais do que quatro dias fora". "Estava a ver de fazíamos uma viagem um bocadinho maior a dois", acrescentou.

Questionada sobre como é que vão alimentando a relação, destacou: "É amor, é só isso. Acho que não há segredo nenhum. Companheirismo, como todas as relações, amizade também, compreensão, tolerância... Essas coisas que fazem parte de uma relação longa, já estamos juntos há quase 13 anos. Mas, acima de tudo, é o amor porque se não houvesse amor, era impossível estarmos juntos".

