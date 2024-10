José Raposo deu uma entrevista a Tânia Ribas de Oliveira no programa 'A Nossa Tarde' no qual falou da sua relação com Sara Barradas, que começou há 14 anos.

O ator, de 61 anos, lamentou o preconceito que ele e a atriz, de 33 anos, enfrentaram no início.

"Amamo-nos. Ponto. O resto não me interessa nada. As pessoas que pensem o que quiserem", disse José.

"Acho que ao fim de 14 anos aqueles que diziam… [agora] se calhar aquilo até é mesmo a sério", acrescenta em tom de reflexão.

Posteriormente, conforme poderá ver no vídeo de seguida, disse: "Nunca entendi esta coisa das pessoas criticarem relações. O que é que têm a ver com isso? Cada um tem a sua relação, os seus sentimentos".

Recorde-se que em comum o casal tem uma filha: Lua, de cinco anos.

