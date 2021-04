Depois de na semana passada José Raposo ter acabado com os rumores de que vivia uma crise no casamento com Sara Barradas, agora foi a atriz quem mostrou que o casal se mantém muito unido.

Esta terça-feira, dia 13 de abril, assinala-se o Dia do Beijo e Sara Barradas fez questão de destacar esta comemoração com um carinhoso retrato da família.

"Dia do Beijo devia ser todos os dias. Cá em casa é", escreveu na legenda da fotografia que publicou na sua página de Instagram e onde aparece junto do marido e da filha que têm em comum, Lua, de dois anos.

