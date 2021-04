Sara Barradas já está em contagem decrescente para o regresso ao teatro, depois de Portugal ter voltado a confinar e estando agora a desconfinar aos poucos.

A atriz prepara-se para se estrear na peça 'Perfeitos Desconhecidos', de Paolo Genovese e com encenação de Pedro Penim, que vai estar em cena a partir do dia 20 de abril no Teatro Maria Matos.

"Oito dias. Contagem decrescente. Perfeitos Desconhecidos. Teatro Maria Matos", apenas escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na sua página de Instagram na noite desta segunda-feira, onde aparece junto de Ana Guiomar e Samuel Alves, que também fazem parte deste projeto.

