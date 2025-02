Sara Barradas partilhou com os seguidores do Instagram novas imagens da aventura romântica que está a viver ao lado do marido, José Raposo.

"Veneza com amor", pode ler-se na legenda de um conjunto de fotografias que mostram como têm sido os dias do casal.

A viagem de Sara Barradas e José Raposo, recorde-se, surge dias depois de o ator ter completado ter completado 62 anos de vida, a 3 de fevereiro deste ano.

Veja as imagens na galeria.

