Numa conversa com Fátima Lopes no programa da TVI 'A Tarde é Sua', Sandrina fez várias revelações sendo que uma delas é que neste momento se encontra à espera para fazer uma cirurgia de redução mamária.

A alentejana explicou que o peso dos seios está a afetar-lhe a coluna, sendo que as dores nas costas são constantes, assim como o facto de "nunca poder andar sem soutien".

"Desde pequena que quero tirar", fez saber, notando que apesar do processo até à intervenção ser lento tem contado com o apoio de grandes profissionais no sistema público de saúde.

Leia Também: Sandrina, do 'Big Brother', surpreendida com mensagem de Ana Malhoa