Esta segunda-feira, dia 17, Sandrina esteve à conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua'. A determinada altura a ex-concorrente do 'Big Brother' falou da admiração que tem por Ana Malhoa, de quem é fã há muito tempo.

"Sempre gostei da Ana Malhoa, mas a turbinada veio quando a Iury me viu a entrar na casa e disse 'estás toda turbinada'. Começamos a cantar", notou, relembrando o momento em que entrou no reality show.

Já depois de ver uma mensagem que Ana deixou-lhe, e ficando muito surpreendida, Sandrina acrescentou: "Sempre gostei [dela]. Queria ser como ela, com o corpo dela. (...) É uma mulher cinco estrelas. Já a conheci e falei com ela. Quero ser como esta mulher porque é uma lutadora e sabe o que faz".

Veja o momento.

