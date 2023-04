De regresso a Portugal após umas férias no Brasil, onde conheceu a família do noivo, Sandrina Pratas viveu na tarde de quarta-feira um momento especial.

A antiga concorrente do 'Big Brother', grávida de 27 semanas, fez uma nova ecografia para ver a filha e acabou a receber uma fotografia que mostra detalhadamente o rosto da bebé.

"Meu amor pequenino", pode ler-se no registo, partilhado com os seguidores do Instagram.

Sandrina e o noivo, Lucas, aguardam a chegada do primeiro rebento em comum. Ariel foi o nome escolhido para a bebé.



