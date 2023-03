De férias no Brasil para conhecer a família do namorado, Lucas, Sandrina Pratas aproveitou a viagem para finalmente anunciar o sexo do bebé.

Foi através de um vídeo que Sandrina e o namorado fizeram a "revelação para o mundo" de que esperam a chegada de uma menina, que vai chamar-se Ariel.

"Hoje tivemos a nossa revelação. Um momento tão lindo", declarou a futura mamã.

Eis as imagens:

Leia Também: Sandrina Pratas lamenta gozo com nome do filho: "Fico mesmo triste"