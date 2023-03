Sandrina Pratas fez um desabafo nas stories da sua página de Instagram lamentando os comentários negativos que foram feitos em relação ao nome que escolheu para o filho, de quem esta grávida.

A ex-concorrente do 'Big Brother' contou que no caso de ser um menino chamar-se-á Mateus, por escolha do pai, e se for menina será Ariel, uma vez que Sandrina sempre gostou da 'Pequena Sereia'.

Perante as palavras de gozo, que poderá ver mais abaixo, Sandrina notou: "Fico mesmo triste com estes comentários. É por isso que me desliguei das redes sociais. Estou a passar uma etapa muito bonita, é um sonho para qualquer mulher. Não quero coisas [assim] na minha vida e afasto-me delas".



© Instagram - Sandrina Pratas



© Instagram - Sandrina Pratas

Leia Também: Vídeo. Sandrina Pratas exibe barriguinha "cada vez maior"