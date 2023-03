Sandrina Pratas presenteou esta quinta-feira, 9 de março, os seguidores do Instagram com um vídeo através do qual mostra como está grande a sua barriguinha de grávida.

"Boa tarde. Minha barriguinha está cada vez maior", disse na legenda das imagens.

Já no segundo trimestre de gestação, a antiga concorrente do 'Big Brother' queixa-se agora de "muitas dores nas costas".

O bebé de Sandrina, cujo sexo não foi ainda revelado, nasce da relação da jovem alentejana com Lucas.

