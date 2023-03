Grávida do primeiro filho e já no segundo trimestre de gestação, Sandrina Pratas já escolheu os padrinhos do filho.

O padrinho será um dos sobrinhos da jovem alentejana e a madrinha uma antiga concorrente do 'Big Brother', que participou na mesma edição que Sandrina.

O convite foi feito durante a gala dos 30 anos da TVI, contou em entrevista recente ao 'Dois às 10'.

Iury Mellany, que tal como Sandrina participou em 'BB - A Revolução', disse 'sim' ao pedido da amiga e ficou radiante por ter sido escolhida como madrinha do bebé.

Sandrina e o namorado, Lucas, não sabem ainda o sexo do bebé. A novidade será tornada pública num chá revelação.

