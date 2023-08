Sandra Silva usou a sua conta no Instagram para partilhar um pequeno vídeo do filho, Vasco, em momentos diferentes da vida. Desta forma, mostrou um pouco de como tem sido a introdução alimentar e a evolução que o menino, hoje com um ano e meio, tem feito neste campo.

Nas imagens pode ver-se Vasco com seis meses, um ano e atualmente. "Bagunça? Continuamos a ter mas nunca me fez confusão, o que se suja, limpa-se! Também temos um bebé que conhece os alimentos, que come quando quer, o que quer, que tem autonomia e uma boa relação com a comida", afirmou a influenciadora, revelando as dificuldades que a própria achou que iria sentir nesta fase, mas que foram facilmente superadas.

"Antes de iniciar a IA achava que não ia ter paciência de preparar as refeições e de me esforçar mas acabou por ser mais fácil e natural, do que eu pensava! Comemos todos praticamente o mesmo, o que é ótimo.. Escusado será dizer que amo vê-lo comer assim", acrescentou.

