Sandra Silva, de 25 anos, respondia a questões dos seus seguidores sobre a gravidez quando resolveu aproveitar a ocasião para lançar um apelo sobre a forma como são encaradas as transformações no corpo da mulher durante a gestação.

Questionada se teria ficado com estrias durante os último meses, a atriz de 'Morangos Com Açúcar' revelou: "Sim [apareceram]. Por muitos cuidados e óleos que usasse desde o início e continuei a usar creme no corpo todo, que uso desde que me lembro também. Apareceram, malta. Fazer o quê?".

Sandra juntou ao seu desabafo uma fotografia, disponível na galeria, onde mostra com orgulho as marcas que surgiram na sua barriga e pede: "Vamos normalizar isto?".

Ainda no seguimento desta interação de perguntas e respostas, uma internauta quis saber se Sandra se sente bem com as restantes mudanças que ocorreram no seu corpo depois de ter engravidado.

"Não me preocupei muito com aumento de peso, etc. Estou saudável, o bebé também. Para mim, o resto é o resto e tenho tempo de 'recuperar'", afirma a futura mamã, que já explicou diversas vezes nunca se ter pesado durante este processo.

O bebé de Sandra Silva, um menino cujo não foi ainda revelado, devera nascer dentro das próximas semanas.

Leia Também: "Não parei de representar por opção. Não me têm sido dadas oportunidades"